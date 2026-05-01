Concours de pétanque de la chasse Stade Pont-Salomon
Concours de pétanque de la chasse Stade Pont-Salomon samedi 16 mai 2026.
Pont-Salomon
Concours de pétanque de la chasse
Stade Rue des Acacias Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
par doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 13:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Concours de pétanque organisé par l’ACCA de Pont-Salomon.
.
Stade Rue des Acacias Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 84 48 91
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English :
Petanque competition organized by the Pont-Salomon ACCA.
L’événement Concours de pétanque de la chasse Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Loire Semène
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