Informations pratiques

Sarrebourg

Initiation au jeu de rôle

Rue de la Paix Bibliothèque municipale Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 17:00:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Antoine Godin revient à la bibliothèque pour un après-midi une fois encore dédié aux débutants et à tous qui voudraient découvrir, en vrai , en quoi consistent ces fameux jeux de rôle ! Il y a aura quatre sessions d’une heure, avec cinq personnes maximum par sessions. N’hésitez donc pas à vous inscrire le plus vite possible, auprès de la Bibliothèque municipale de Sarrebourg. Cette animation est réservée aux plus de 10 ans.Tout public

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Rue de la Paix Bibliothèque municipale Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 28 52

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English :

Antoine Godin is returning to the library for another afternoon dedicatedfor beginners and anyone who would like to discover, “in person,” what these famous role-playing games are all about! There will be four one-hour sessions, with a maximum of five people per session. So don’t hesitate to sign up as soon as possible at the Sarrebourg Municipal Library. This event is open to anyone 10 years old and older.

L’événement Initiation au jeu de rôle Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-09 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD