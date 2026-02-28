Initiation au modelage

3, rue du Pissepot Chaillac Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-04-22 2026-10-21

Atelier de modelage pour découvrir les differentes techniques utilisées par Fabrice dans son métier.

Fort d’un parcours à la Manufacture de Sèvres en tant que calibreur et technicien d’art, Fabrice Becquet s’est installé en 2020 en Brenne. Sa méthode de travail repose sur une maîtrise précise des différentes étapes de la fabrication céramique, de l’extraction de l’argile rouge de Milloux (chez son voisin agriculteur), à la création de gabarits, patrons et moules en plâtre jusqu’au processus de cuisson et à l’émaillage. Nous réaliserons un modelage en utilisant les gabaris proposés ou en créant une oeuvre de notre inspiration guidés techniquement par Fabrice. 15 .

3, rue du Pissepot Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Modeling workshop to discover the different techniques used by Fabrice in his craft.

L’événement Initiation au modelage Chaillac a été mis à jour le 2026-02-28 par Destination Brenne