Saumur

Initiation au théâtre d’improvisation

925 rue François Mitterrand Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir le théâtre d’improvisation durant une séance d’initiation organisée par les impropulsifs à bretelles encadrée par les coachs professionnels de l’oiseau moqueur !

Répartition en deux groupes un pour les ados 12-17 ans et un pour adultes.

Ouvert à tous les plus de 12 ans qui souhaitent découvrir l’improvisation théâtrale et/ou qui souhaitent s’inscrire dans un atelier annuel à partir de septembre.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 6 juin 2026 de 11h à 12h30. .

925 rue François Mitterrand Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire impropulsifs@gmail.com

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English :

Come and discover improvisational theater during an introductory session organized by les impropulsifs à bretelles and supervised by professional coaches from l’oiseau moqueur!

L’événement Initiation au théâtre d’improvisation Saumur a été mis à jour le 2026-05-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME