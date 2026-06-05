Initiation au théâtre d’improvisation Saumur
Initiation au théâtre d’improvisation Saumur samedi 6 juin 2026.
Saumur
Initiation au théâtre d’improvisation
925 rue François Mitterrand Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 12:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez découvrir le théâtre d’improvisation durant une séance d’initiation organisée par les impropulsifs à bretelles encadrée par les coachs professionnels de l’oiseau moqueur !
Répartition en deux groupes un pour les ados 12-17 ans et un pour adultes.
Ouvert à tous les plus de 12 ans qui souhaitent découvrir l’improvisation théâtrale et/ou qui souhaitent s’inscrire dans un atelier annuel à partir de septembre.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 6 juin 2026 de 11h à 12h30. .
925 rue François Mitterrand Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire impropulsifs@gmail.com
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English :
Come and discover improvisational theater during an introductory session organized by les impropulsifs à bretelles and supervised by professional coaches from l’oiseau moqueur!
L’événement Initiation au théâtre d’improvisation Saumur a été mis à jour le 2026-05-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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