Initiation au théâtre d’ombres avec la Mécanique du fluide Roubaix
Initiation au théâtre d’ombres avec la Mécanique du fluide Roubaix mercredi 29 avril 2026.
Roubaix
Initiation au théâtre d’ombres avec la Mécanique du fluide
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 09:00:00
fin : 2026-04-29 11:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Le théâtre d’ombres c’est un langage singulier, poétique et délicat.
Les artistes de la Mécanique du Fluide proposent de partager ce savoir-faire lors d’une séance d’initiation pour découvrir la narration visuelle à travers la manipulation de silhouettes, la création de décors, l’apprentissage de la lumière (et de la patience !).
Tout public, à partir de 8 ans.
Inscriptions sur place, par mail ou par téléphone.
Le théâtre d’ombres c’est un langage singulier, poétique et délicat.
Les artistes de la Mécanique du Fluide proposent de partager ce savoir-faire lors d’une séance d’initiation pour découvrir la narration visuelle à travers la manipulation de silhouettes, la création de décors, l’apprentissage de la lumière (et de la patience !).
Tout public, à partir de 8 ans.
Inscriptions sur place, par mail ou par téléphone. .
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 mmeunier@ville-roubaix.fr
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English :
Shadow theater is a singular, poetic and delicate language.
The artists of La Mécanique du Fluide invite you to share their expertise in an introductory session to discover visual storytelling through the manipulation of silhouettes, the creation of sets and the learning of light (and patience!).
Suitable for all ages 8 and up.
Registration on site, by e-mail or telephone.
L’événement Initiation au théâtre d’ombres avec la Mécanique du fluide Roubaix a été mis à jour le 2026-04-11 par Hauts-de-France Tourisme
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