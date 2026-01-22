Initiation au thermoformage Rue Saint-Sauveur Vernon

Initiation au thermoformage

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-23 16:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Dans le cadre de l’exposition Inspiration Marine , l’artiste plasticienne Lysiane Legendre Bourasseau invite les plus jeunes à une expérience artistique unique à Vernon.

Durant cet atelier d’initiation au thermoformage, les enfants découvriront la magie de la métamorphose des matériaux. Sous l’œil bienveillant de l’artiste, ils apprendront à transformer les polymères pour créer de véritables petites sculptures.

C’est l’occasion idéale pour développer leur dextérité et leur imagination. Chaque apprenti sculpteur aura la fierté de repartir avec sa propre création une délicate fleur montée sur un socle en bois.

Informations pratiques

– Dates Mercredi 21, Jeudi 22 et Vendredi 23 octobre 2026.

– Horaires De 14h00 à 16h00.

– Lieu Maison du Temps Jadis, Vernon.

– Public Enfants de 6 à 10 ans.

– Effectif En petit comité (groupe de 4 enfants maximum) pour un accompagnement personnalisé.

– Tarif 10 € par enfant (tout le matériel est inclus).

Réservation obligatoire Les places étant très limitées, pensez à réserver rapidement auprès de l’artiste

– Tél 06 08 54 55 49

– Email llb.plasticienne@gmail.com .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 08 54 55 49 llb.plasticenne@gmail.com

