Initiation au tournage Malicorne-sur-Sarthe
Initiation au tournage Malicorne-sur-Sarthe jeudi 5 février 2026.
Initiation au tournage
Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 18:00:00
fin : 2026-02-26 19:30:00
Date(s) :
2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26
Initiation au tournage
Débutant bienvenus ! Chaque jeudis de février, de 18H à 19H30. .
Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +7 86882968 contact@lou-francoiseugene.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Introduction to filming
L’événement Initiation au tournage Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-16 par CDT72