Informations pratiques

Ligueil

Initiation aux contredanses anglaises

Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 10:30:00

fin : 2027-01-16 12:30:00

Date(s) :

2027-01-16

Animé par Fred Delrieux

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Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com

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English :

Hosted by Fred Delrieux

L’événement Initiation aux contredanses anglaises Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire