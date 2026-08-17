Informations pratiques

Ligueil

Initiation aux danses de la renaissance Italienne

Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 10:30:00

fin : 2027-01-16 12:30:00

Date(s) :

2027-01-16

Marie Hélène Kervran, danseuse et chercheuse spécialisée dans les répertoires chorégraphiques anciens animera une initiation aux danses de la renaissance Italienne, et donnera une conférence à 18h30 Les danses de la renaissance italienne une origine possible des contredanses anglaises ?

.

Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marie Hélène Kervran, a dancer and researcher specializing in historical choreographic repertoires, will lead an introductory workshop on Italian Renaissance dances and give a lecture at 6:30 p.m. Italian Renaissance Dances: A Possible Origin of English Contredances?

L’événement Initiation aux danses de la renaissance Italienne Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire