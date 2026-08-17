Initiation aux danses de la renaissance Italienne Ligueil
samedi 16 janvier 2027 · Ligueil
Informations pratiques
Ligueil
Initiation aux danses de la renaissance Italienne
Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 10:30:00
fin : 2027-01-16 12:30:00
Date(s) :
2027-01-16
Marie Hélène Kervran, danseuse et chercheuse spécialisée dans les répertoires chorégraphiques anciens animera une initiation aux danses de la renaissance Italienne, et donnera une conférence à 18h30 Les danses de la renaissance italienne une origine possible des contredanses anglaises ?
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Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com
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English :
Marie Hélène Kervran, a dancer and researcher specializing in historical choreographic repertoires, will lead an introductory workshop on Italian Renaissance dances and give a lecture at 6:30 p.m. Italian Renaissance Dances: A Possible Origin of English Contredances?
L’événement Initiation aux danses de la renaissance Italienne Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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