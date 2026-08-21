Initiation aux danses du XIXe siècle et photobooth en costume d’époque, Parc de Bécon, Courbevoie

Informations pratiques

Initiation aux danses du XIXe siècle et photobooth en costume d’époque Dimanche 20 septembre, 14h00 Parc de Bécon Hauts-de-Seine

Gratuit, en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Devant l’Orangerie du parc de Bécon, de 14h30 à 16h30, venez vous initier aux danses d’époque avec l’association D.A.M.E.S. puis, de 16h30 à 18h30, profitez d’un photobooth en costumes d’époque fournis par la société “Voyage au 19ème siècle”.

Parc de Bécon 156, Boulevard Saint-Denis, 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 05 70 00 https://www.ville-courbevoie.fr/2094/cadre-de-vie/espaces-verts-et-environnement/parcs-et-jardins/parc-de-becon.htm Ancien parc du château de Bécon, dont il ne reste aujourd’hui que les caves. Parc public

Atelier initiation aux danses du XIXe siècle et photobooth en costume d’époque

© Yann Rossignol