Initiation aux danses du XIXe siècle et photobooth en costume d’époque, Parc de Bécon, Courbevoie
dimanche 20 septembre 2026 · Parc de Bécon · Courbevoie
Informations pratiques
Initiation aux danses du XIXe siècle et photobooth en costume d’époque Dimanche 20 septembre, 14h00 Parc de Bécon Hauts-de-Seine
Gratuit, en accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Devant l’Orangerie du parc de Bécon, de 14h30 à 16h30, venez vous initier aux danses d’époque avec l’association D.A.M.E.S. puis, de 16h30 à 18h30, profitez d’un photobooth en costumes d’époque fournis par la société “Voyage au 19ème siècle”.
Parc de Bécon 156, Boulevard Saint-Denis, 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 05 70 00 https://www.ville-courbevoie.fr/2094/cadre-de-vie/espaces-verts-et-environnement/parcs-et-jardins/parc-de-becon.htm Ancien parc du château de Bécon, dont il ne reste aujourd’hui que les caves. Parc public
Atelier initiation aux danses du XIXe siècle et photobooth en costume d’époque
© Yann Rossignol
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