Initiation aux gestes de premiers secours pour chiens et chats Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris
Initiation aux gestes de premiers secours pour chiens et chats Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris samedi 6 juin 2026.
Comment réagir si un chien se
blesse ? Que faire face à un chat en détresse ? À travers cet atelier pensé
pour le jeune public, les enfants découvrent les gestes essentiels de premiers
secours aux animaux domestiques.
Au programme : échanges,
démonstrations et mises en situation autour des réflexes à adopter en cas
d’urgence. Les participants pourront s’exercer à l’aide de mannequins
pédagogiques.
L’atelier est animé par l’Association Secourisme Canin et Félin, constituée de
bénévoles expérimentés dans le domaine du secourisme animalier et de la protection
animale.
Initiation accessible aux enfants à partir de 8 ans. Les parents
sont les bienvenus.
Un atelier ludique et pédagogique à partager en famille pour apprendre les bons gestes face aux urgences chez les chiens et les chats.
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 17h00
Le samedi 06 juin 2026
de 14h30 à 15h30
gratuit
Réservation : animalenville@paris.fr
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T14:30:00+02:00_2026-06-06T15:30:00+02:00;2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00
Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr
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