Initiation aux gestes de premiers secours pour chiens et chats Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris

Comment réagir si un chien se

blesse ? Que faire face à un chat en détresse ? À travers cet atelier pensé

pour le jeune public, les enfants découvrent les gestes essentiels de premiers

secours aux animaux domestiques.

Au programme : échanges,

démonstrations et mises en situation autour des réflexes à adopter en cas

d’urgence. Les participants pourront s’exercer à l’aide de mannequins

pédagogiques.

L’atelier est animé par l’Association Secourisme Canin et Félin, constituée de

bénévoles expérimentés dans le domaine du secourisme animalier et de la protection

animale.

Initiation accessible aux enfants à partir de 8 ans. Les parents

sont les bienvenus.

Un atelier ludique et pédagogique à partager en famille pour apprendre les bons gestes face aux urgences chez les chiens et les chats.

Le samedi 06 juin 2026

de 16h00 à 17h00

Le samedi 06 juin 2026

de 14h30 à 15h30

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:30:00+02:00_2026-06-06T15:30:00+02:00;2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



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