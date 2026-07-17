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Initiation aux métiers manuels, Maison des Compagnons du Devoir, Rodez

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Compagnons du Devoir · Rodez

Initiation aux métiers manuels, Maison des Compagnons du Devoir, Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison des Compagnons du Devoir
Adresse
6 impasse Cambon, 12000 Rodez
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Initiation aux métiers manuels 19 et 20 septembre Maison des Compagnons du Devoir Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Initiation aux métiers manuels et du patrimoine destinée aux enfants de 9 à 14 ans, proposée par l’association « L’Outil en main ».
Sans réservation.

Maison des Compagnons du Devoir 6 impasse Cambon, 12000 Rodez Rodez 12000 Les Ondes Aveyron Occitanie Les Compagnons du Devoir sont, en France, les membres d’un mouvement qui assure à des jeunes gens, à partir de l’âge de 15 ans et même post-bac, une formation à des métiers traditionnels. Elle est fondée sur l’apprentissage, la vie en communauté et le voyage du Tour de France du compagnonnage.
Initiation aux métiers manuels et du patrimoine pour les enfants de 9 à 14 ans, avec l’association « L’outil en main ».

©L’outil en main

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