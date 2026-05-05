Initiation aux sciences archéologiques, Village de l’archéologie, Paris

Initiation aux sciences archéologiques 13 et 14 juin Village de l’archéologie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Venez à la rencontre des archéologues du Pôle archéologique de Paris ! Après la mise au jour de vestiges lors des fouilles, les spécialistes prennent le relais en laboratoire.

Ces « experts » du passé étudient et interprètent différents types d’indices (fragments de céramique, ossements d’animaux, restes humains, petits artefacts en métal, graines, etc.) afin de mieux comprendre le quotidien des Parisiens et des Parisiennes d’autrefois.

Initiez-vous à ces passionnantes disciplines scientifiques à l’occasion de démonstrations et de manipulations. Les plus jeunes pourront se glisser dans la peau de véritables carpologues pour identifier des restes de graines et de fruits découverts lors des fouilles…

Village de l’archéologie place de la Bastille 75004 Paris Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France 33 1 40 08 80 00 http://journees-archeologie.eu

Venez à la rencontre des archéologues du Pôle archéologique de Paris ! Après la mise au jour de vestiges lors des fouilles, les spécialistes prennent le relais en laboratoire.

© DHAAP/ Ville de Paris