Le Perce Plafond à la Micro-Folie d’Épinay-sur-Seine Micro-Folie d’Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine

Le Perce Plafond est un son et

lumière horizontal, improvisé et intimiste. Le spectateur, allongé,

contemple le plafond, transformé en terrain de jeu pour plasticiens

& musiciens. Images et musique sont réalisées en temps réel,

improvisées sur le moment, et déploient tout un monde imaginaire. Le spectateur s’abandonne à une expérience sensorielle, douce et

onirique…

Il existe autant de Perce Plafonds que de plafonds…, venez les

découvrir !

Le premier spectacle est suivi à 15h30 d’un atelier d’expérimentation sur les outils et les techniques visuelles de

Perce Plafond : découpage de papier, jeu d’ombre et de lumière, travail sur le net et le flou, le montré et le suggéré…

À découvrir également autour du thème

de l’Amour à la Micro-Folie d’Épinay-sur-Seine :

De 14h à 20h :



Exposition « Ah, l’amour !

» et salon de lecture

pour tous les âges

Le thème de l’amour dans la littérature est éternel et universel, venez

l’explorer au fil de nombreux extraits d’œuvres d’auteurs et d’autrices classiques français. Replongez-vous dans Flaubert ou

Maupassant pour revivre de grands moments passionnés !

Le salon de lecture de la Micro-Folie vous accueille

avec une

large sélection de livres, albums jeunesse et BD autour de l’amitié, de l’amour et du le lien.

À 19h30 :

Une médiation dans le Musée numérique est proposée autour de la playlist « L’Amour » avec les œuvres du Douanier Rousseau, de Marc Chagall, de Niki de Saint Phalle…

Ciné-concert proposé à la Micro-Folie d’Épinay-sur-Seine, avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.

Les Vibrants Défricheurs sont conventionnés par la DRAC Normandie, la Région Normandie et la Ville de Rouen. Ils sont soutenus par la Ville de Sotteville-lès-Rouen, la Ville de Petit-Quevilly et Porte 10 la délégation culturelle du CHU de Rouen.

Un son et lumière en mode allongé, sous un plafond illustré, pour une pause Nuit Blanche en famille ou entre amis… Cela vous tente ? Épinay-sur-Seine vous embarque avec le collectif de musiciens et plasticiens Les Vibrants Défricheurs !

Le samedi 06 juin 2026

de 18h15 à 19h00

Le samedi 06 juin 2026

de 17h00 à 17h45

Le samedi 06 juin 2026

de 14h15 à 15h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:15:00+02:00

fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:15:00+02:00_2026-06-06T15:00:00+02:00;2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T17:45:00+02:00;2026-06-06T18:15:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00

Micro-Folie d’Épinay-sur-Seine 35 rue de Paris 93800 Épinay-sur-Seine



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