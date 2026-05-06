L’Abominable : Nuit Blanche 2026 L’Abominable (Anciens Laboratoires Eclair) Epinay-sur-Seine

À l’occasion de la Nuit Blanche 2026, L’Abominable, laboratoire partagé de cinéma argentique, présente dans le futur Navire Argo la projection des films 16 mm suivants :

– Line Describing a Cone, d’Anthony McCall, en sa présence ; 16 mm, 30 min, 1973, en partenariat avec le centre Pompidou

– La Jetée, de Chris Marker ; 16 mm, 28 min, 1962

– Wolkenschatten, du duo Ojoboca, en présence d’Anja Dornieden et de Juan David Gonzáles Monroy ; 16 mm, 17 min, 2014

Classique du cinéma expérimental, Line Describing a Cone, d’Anthony McCall est un film projeté en espace d’exposition. À la croisée du cinéma et de la sculpture, une membrane de lumière trace une surface conique dans l’espace et un cercle sur la surface de projection, interrogeant l’espace et le temps de manière non référentielle.

Le court-métrage de Chris Marker La Jetée a pris une place particulière dans l’histoire du cinéma pour son utilisation de la photographie dans sa narration. Film d’anticipation, La Jetée questionne le temps et la mémoire, l’intrication des temporalités. Il présente l’histoire d’un homme marqué par une image d’enfance, un visage que le narrateur ne cesse de douter d’avoir vu.

Composé d’images fixes également, Wolkenschatten – L’ombre des nuages – du duo de cinéastes berlinois Ojoboca, se compose aussi d’une narration qui touche à la science-fiction : une œuvre sur la vision, la matérialisation de la lumière et la métamorphose.

Imagine une image. Imagine l’image d’un lieu. Imagine que ce lieu est un paysage. Imagine la lumière dans ce paysage. Imagine la chaleur qui émane de ce paysage. Imagine le bien-être que procure cette chaleur. Imagine essayer de retenir cette sensation. Imagine ne pas y parvenir. Imagine-la s’effacer de ta mémoire. Wolkenschatten, Ojoboca.

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris et du réseau Actes if et en partenariat avec le Centre Pompidou.

L’Abominable présente une séance de cinéma argentique dans le futur Navire Argo

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 22h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T22:30:00+02:00

L’Abominable (Anciens Laboratoires Eclair) 8 Avenue de Lattre de Tassigny 93800 Epinay-sur-Seine

Métro -> C : Épinay-sur-Seine (Épinay-sur-Seine) (762m)

Bus -> 2541537 : Lacépède (Épinay-sur-Seine) (32m) +33781342524 labo@l-abominable.org https://www.facebook.com/labominableasso https://www.facebook.com/labominableasso



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