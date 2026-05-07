Une galerie éclairée en folie à Épinay-sur-Seine Site des Laboratoires Éclair Épinay-sur-Seine
Une galerie éclairée en folie à Épinay-sur-Seine Site des Laboratoires Éclair Épinay-sur-Seine samedi 6 juin 2026.
Dans le cadre de Nuit Blanche 2026, en partenariat
avec Plaine Commune, la Galerie éclairée en folie ouvre exceptionnellement ses
portes pour une journée festive, ludique et immersive, pensée pour les enfants
comme pour les adultes.
Vous y découvrirez une sélection d’œuvres
interactives, numériques et sensibles, entre art, jeu et expérience immersive.
Au programme, de 15h à 22h :
– Fred Sapey-Triomphe présentera son œuvre
inédite Le Carrousel de l’Éclair, inspiré des laboratoires de cinéma
d’Épinay-sur-Seine.
– Data Random proposera des créations
numériques transformant l’art en véritables terrains de jeu interactifs, les
jeux vidéo se joueront avec votre corps !
– Après sa présentation au Salon du Manga
d’Épinay-sur-Seine, avec Japan Path, installation immersive permettant
de se promener au cœur du Japon, ENTER.black enrichira spécialement son
univers pour la Nuit Blanche en y intégrant de nouveaux paysages : Miami,
Paris, le Japon et New York. Une invitation au voyage à travers quatre
territoires à explorer en immersion !
– Pour célébrer le thème de l’Amour, venez
expérimenter une rencontre unique avec HeartBeat de Bonnie Lisbon
(Fanny Fortage). Présentée pour la première fois à la 82e Mostra
de Venise, cette œuvre immersive de 10 minutes propose une expérience sensible
où les visiteurs sont invités à « dialoguer avec leurs cœurs ».
Une parenthèse artistique et joyeuse à vivre en famille
ou entre amis, au croisement de l’art numérique, du jeu et de l’émotion.
Prêts pour une Nuit Blanche ? Découvrez « la Galerie éclairée en folie ! » à Épinay-sur-Seine sur le site des anciens laboratoires Éclair
Le samedi 06 juin 2026
de 15h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00
Site des Laboratoires Éclair 8 avenue de Lattre de Tassigny 93800 Épinay-sur-Seine
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