Une galerie éclairée en folie à Épinay-sur-Seine Site des Laboratoires Éclair Épinay-sur-Seine

Dans le cadre de Nuit Blanche 2026, en partenariat

avec Plaine Commune, la Galerie éclairée en folie ouvre exceptionnellement ses

portes pour une journée festive, ludique et immersive, pensée pour les enfants

comme pour les adultes.

Vous y découvrirez une sélection d’œuvres

interactives, numériques et sensibles, entre art, jeu et expérience immersive.

Au programme, de 15h à 22h :

– Fred Sapey-Triomphe présentera son œuvre

inédite Le Carrousel de l’Éclair, inspiré des laboratoires de cinéma

d’Épinay-sur-Seine.

– Data Random proposera des créations

numériques transformant l’art en véritables terrains de jeu interactifs, les

jeux vidéo se joueront avec votre corps !

– Après sa présentation au Salon du Manga

d’Épinay-sur-Seine, avec Japan Path, installation immersive permettant

de se promener au cœur du Japon, ENTER.black enrichira spécialement son

univers pour la Nuit Blanche en y intégrant de nouveaux paysages : Miami,

Paris, le Japon et New York. Une invitation au voyage à travers quatre

territoires à explorer en immersion !

– Pour célébrer le thème de l’Amour, venez

expérimenter une rencontre unique avec HeartBeat de Bonnie Lisbon

(Fanny Fortage). Présentée pour la première fois à la 82e Mostra

de Venise, cette œuvre immersive de 10 minutes propose une expérience sensible

où les visiteurs sont invités à « dialoguer avec leurs cœurs ».

Une parenthèse artistique et joyeuse à vivre en famille

ou entre amis, au croisement de l’art numérique, du jeu et de l’émotion.

Prêts pour une Nuit Blanche ? Découvrez « la Galerie éclairée en folie ! » à Épinay-sur-Seine sur le site des anciens laboratoires Éclair

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Site des Laboratoires Éclair 8 avenue de Lattre de Tassigny 93800 Épinay-sur-Seine



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