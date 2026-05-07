À l’occasion d’une randonnée-philo

entre Épinay-sur-Seine et Deuil-la-Barre, partez à la rencontre de Mme d’Épinay,

célèbre amie des arts, de la littérature et de la philosophie et découvrez les

lieux qu’elle fréquenta, dont le château de la Chevrette.

Au siècle des Lumières, c’est là

qu’elle recevait Diderot, Grimm, Madame d’Alembert ou encore Jean-Jacques

Rousseau. L’un des vestiges de ce château est aujourd’hui l’actuel Musée Michel

Bourlet de Deuil-la-Barre.

À la fin de votre parcours, vous

serez invités à découvrir les collections du musée grâce à une visite

commentée.

Cette randonnée-philo (2h30) est animée

par le studio de médiation Les Cultiveuses.

Rendez-vous devant les studios de

cinéma, 3 rue du Mont à Épinay-sur-Seine.

Accès : T8 Rose Bertin, T11 //

RER C Épinay-sur-Seine

Inscriptions : Service APT// Explore Paris

Entre promenade et réflexion, cette rando-philo vous invite à remonter le temps sur les traces de Mme d’Épinay et de ses illustres contemporains. De Épinay-sur-Seine à Deuil-la-Barre, explorez l’esprit libertin du siècle des Lumières à travers un parcours mêlant nature, histoire et philosophie, jusqu’à une visite commentée du musée.

Le samedi 06 juin 2026

de 14h00 à 16h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T16:30:00+02:00

Lieu du rendez-vous 3 rue du Mont 93800 Épinay-sur-Seine

+33149719999 communication.epinaysurseine@gmail.com



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