Rando-philo : « Les amours libertines » à Épinay-sur-Seine Lieu du rendez-vous Épinay-sur-Seine
Rando-philo : « Les amours libertines » à Épinay-sur-Seine Lieu du rendez-vous Épinay-sur-Seine samedi 6 juin 2026.
À l’occasion d’une randonnée-philo
entre Épinay-sur-Seine et Deuil-la-Barre, partez à la rencontre de Mme d’Épinay,
célèbre amie des arts, de la littérature et de la philosophie et découvrez les
lieux qu’elle fréquenta, dont le château de la Chevrette.
Au siècle des Lumières, c’est là
qu’elle recevait Diderot, Grimm, Madame d’Alembert ou encore Jean-Jacques
Rousseau. L’un des vestiges de ce château est aujourd’hui l’actuel Musée Michel
Bourlet de Deuil-la-Barre.
À la fin de votre parcours, vous
serez invités à découvrir les collections du musée grâce à une visite
commentée.
Cette randonnée-philo (2h30) est animée
par le studio de médiation Les Cultiveuses.
Rendez-vous devant les studios de
cinéma, 3 rue du Mont à Épinay-sur-Seine.
Accès : T8 Rose Bertin, T11 //
RER C Épinay-sur-Seine
Inscriptions : Service APT// Explore Paris
Entre promenade et réflexion, cette rando-philo vous invite à remonter le temps sur les traces de Mme d’Épinay et de ses illustres contemporains. De Épinay-sur-Seine à Deuil-la-Barre, explorez l’esprit libertin du siècle des Lumières à travers un parcours mêlant nature, histoire et philosophie, jusqu’à une visite commentée du musée.
Le samedi 06 juin 2026
de 14h00 à 16h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T16:30:00+02:00
Lieu du rendez-vous 3 rue du Mont 93800 Épinay-sur-Seine
+33149719999 communication.epinaysurseine@gmail.com
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