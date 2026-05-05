Nuit Blanche des résidents de l’Éclair L’Abominable (Anciens Laboratoires Eclair) Epinay-sur-Seine

Au programme :

Fred Triomphe Sapey présentera son œuvre inédite Le Carrousel de l’Éclair, inspiré des laboratoires de Cinéma d’Épinay-sur-Seine.

Data Random proposera des créations numériques transformant l’art en véritables terrains de jeu interactifs, les jeux vidéos se joueront avec votre corps !

Après sa présentation au Salon du Manga avec Japan Path, installation immersive permettant de se promener au cœur du Japon, ENTER.black enrichira spécialement pour la Nuit Blanche son univers en y intégrant de nouveaux paysages : Miami, Paris, le Japon et New York. Une invitation au voyage à travers quatre territoires à explorer en immersion.

Pour célébrer le thème de la Nuit Blanche 2026, l’Amour, venez expérimenter une rencontre unique avec HeartBeat de Bonnie Lisbon (Fanny Fortage). Présentée pour la première fois à la 82e Mostra de Venise, cette œuvre immersive de 10 minutes propose une expérience sensible où les visiteurs sont invités à « dialoguer avec leurs cœurs ».

Une parenthèse artistique et joyeuse à vivre en famille ou entre amis, au croisement de l’art numérique, du jeu et de l’émotion.

Dans le cadre de la Nuit Blanche, en partenariat avec Plaine Commune, la Galerie éclairée en folie ouvre exceptionnellement ses portes pour une journée festive, ludique et immersive, pensée pour les enfants comme pour les adultes.

Vous y découvrirez une sélection d’œuvres interactives, numériques et sensibles, entre art, jeu et expérience immersive.

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit

Événement gratuit et pour tous !

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

L’Abominable (Anciens Laboratoires Eclair) 8 Avenue de Lattre de Tassigny 93800 Epinay-sur-Seine

Métro -> C : Épinay-sur-Seine (Épinay-sur-Seine) (762m)

Bus -> 2541537 : Lacépède (Épinay-sur-Seine) (32m)



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