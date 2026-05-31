Performances de danse à Paris la Boutique Paris La Boutique Paris

Pensée comme une respiration artistique au milieu de l’effervescence nocturne parisienne, cette proposition met en lumière deux univers contrastés, portés par de jeunes danseuses en formation. D’un côté, Apocadance, pièce immersive et intense, plonge le spectateur dans un monde post-apocalyptique où un groupe de jeunes filles tente de recréer du lien. Sur une bande sonore éclectique mêlant Bowie, Rosalia ou Bachar Mar-Khalifé, la chorégraphie explore les tensions et les solidarités d’un collectif en quête d’équilibre, faisant de l’amour une force de résistance face au chaos.

De l’autre, Aerodance convoque l’énergie joyeuse et l’esthétique colorée des années 80. Sur des rythmes électrisants, les danseuses déploient une gestuelle dynamique et volontairement rétro, entre clin d’œil nostalgique et célébration du mouvement. Une parenthèse légère et festive, presque euphorique, qui contraste avec la gravité du premier tableau.

Dans un dispositif épuré, au plus proche du public, les corps entrent et sortent de l’ombre, surgissent puis disparaissent, invitant les visiteurs à une expérience sensible et immersive. Les performances, d’une durée de 5 à 15 minutes, se répètent tout au long de la soirée, offrant à chacun la liberté de s’arrêter, observer, ressentir.

Entre engagement, énergie collective et esthétique contemporaine, ces créations incarnent la vitalité de la jeune scène chorégraphique et s’inscrivent pleinement dans l’esprit de la Nuit Blanche : rendre l’art accessible, vivant et profondément partagé.

Avec la participation de : Ijjou Afriad, Eléonore Basterra Vergeade, Suzanne Blondel, Alma Bouchard, Lila Buysschaert, Meira Chevalier Lochak, Adélaïde Couratin, Beihdja Hadj Larbi, Jade Kazi-Aoual, Séraphine Lecuyer, Colleen Letellier, Anouk Lowden Bosc, Héloïse Manimben, Nayah Mbaye, Zoé Peretti Assing, Jessica Perrot, Gaëlle Raoilison, Lia Rives, Ambrine Robelin, Neïma Rouchon-Noukpo, Léonor Savoy, Raffaela Simon-Kelley, Capucine Sonderegger, Edytte Xu

À l’occasion de la Nuit Blanche, Paris La Boutique, écrin contemporain niché au cœur de l’Hôtel de Ville, se transforme en une scène vivante et vibrante. Le 6 juin 2026, de 18h30 à 21h30, le lieu accueille une série de performances chorégraphiques imaginées par la professeure Lia Rives du conservatoire municipal du 19e arrondissement.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h30 à 19h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T22:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:30:00+02:00_2026-06-06T19:45:00+02:00

Paris La Boutique 29 rue de Rivoli 75004 Paris



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