INITIATION AVIRON SÉTOIS Sète
INITIATION AVIRON SÉTOIS Sète mercredi 1 avril 2026.
Sète
INITIATION AVIRON SÉTOIS
Sète Hérault
Tarif : 20 – 20 – 100 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-04-01 2026-06-28
Les carnets de séances de l’Aviron Sétois permettent de découvrir l’aviron à son rythme, au fil de séances d’initiation encadrées par des professionnels. Accessibles aux débutants comme aux curieux souhaitant perfectionner leur pratique, ces formules offrent une immersion progressive dans l’univers de l’aviron, entre technique, plaisir de la glisse et découverte du cadre exceptionnel des canaux de Sète. Une activité idéale pour s’initier en douceur à un sport complet et accessible à tous. .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 89 50 95 63 manonavironsetois@gmail.com
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English :
L’événement INITIATION AVIRON SÉTOIS Sète a été mis à jour le 2026-06-08 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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