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Initiation cartes Pokémon Brumath

Initiation cartes Pokémon Brumath mercredi 1 juillet 2026.

Adresse
9 Jacques Kablé
Ville
67170 Brumath
Département
Bas-Rhin
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
0

Brumath

Initiation cartes Pokémon

9 Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 16:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Viens découvrir l’univers des cartes Pokémon ! Apprends les bases du jeu, de la construction de ton deck à l’utilisation des cartes, et lance-toi dans tes premiers duels.
Viens découvrir l’univers des cartes Pokémon ! Apprends les bases du jeu, de la construction de ton deck à l’utilisation des cartes, et lance-toi dans tes premiers duels. 0  .

9 Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87  mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr

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English :

Come discover the world of Pokémon cards! Learn the basics of the game—from building your deck to using the cards—and take on your first battles.

L’événement Initiation cartes Pokémon Brumath a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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