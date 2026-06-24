Brumath

Initiation cartes Pokémon

9 Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Viens découvrir l’univers des cartes Pokémon ! Apprends les bases du jeu, de la construction de ton deck à l’utilisation des cartes, et lance-toi dans tes premiers duels.

Viens découvrir l’univers des cartes Pokémon ! Apprends les bases du jeu, de la construction de ton deck à l’utilisation des cartes, et lance-toi dans tes premiers duels. 0 .

9 Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the world of Pokémon cards! Learn the basics of the game—from building your deck to using the cards—and take on your first battles.

L’événement Initiation cartes Pokémon Brumath a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau