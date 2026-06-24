Initiation cartes Pokémon Brumath
Initiation cartes Pokémon Brumath mercredi 1 juillet 2026.
Brumath
Initiation cartes Pokémon
9 Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 16:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Viens découvrir l’univers des cartes Pokémon ! Apprends les bases du jeu, de la construction de ton deck à l’utilisation des cartes, et lance-toi dans tes premiers duels.
Viens découvrir l’univers des cartes Pokémon ! Apprends les bases du jeu, de la construction de ton deck à l’utilisation des cartes, et lance-toi dans tes premiers duels. 0 .
9 Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr
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English :
Come discover the world of Pokémon cards! Learn the basics of the game—from building your deck to using the cards—and take on your first battles.
L’événement Initiation cartes Pokémon Brumath a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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