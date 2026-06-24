Lectures transat Brumath
Lectures transat Brumath mercredi 1 juillet 2026.
Brumath
Lectures transat
15 Hanau Lichtenberg Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 16:00:00
fin : 2026-07-01 16:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Bien installé dans un transat, laissez-vous emporter par des lectures sur le thème Nos petits et grands héros .
Bien installé dans un transat, laissez-vous emporter par des lectures sur le thème Nos petits et grands héros. La lecture aura lieu au jardin du Tilleul à Brumath. 0 .
15 Hanau Lichtenberg Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr
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English :
Settle in comfortably in a lounge chair and let yourself be swept away by stories on the theme of “Our Heroes, Big and Small.”
L’événement Lectures transat Brumath a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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