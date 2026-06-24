Brumath

Open Air 80′ / 90′ / 2000 DJ Stan Smith

Rue du plan d’eau Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :

2026-07-03

DJ Stan Smith fait son grand retour derrière les platines du WakeKiki pour une soirée open air. Préparez vous à remonter le temps avec une playlist années 80, 90 et 2000 !

OPEN AIR ANNEES 80′, 90′, 2000 avec DJ STAN SMITH !

Rendez-vous le vendredi 3 juillet au Wakekiki Bar à Brumath !

DJ Stan Smith fait son grand retour derrière les platines du WakeKiki pour une soirée open air. Préparez vous à remonter le temps avec une playlist années 80, 90 et 2000 !

Des tubes indémodables de votre jeunesse, on va enchaîner les pépites et les classiques pour vous faire chanter et danser toute la nuit !

SUNSET, SON & GOOD VIBES

Dès 19h, venez profiter d’un apéro sur la terrasse face au coucher de soleil. Ambiance estivale garantie les pieds au bord de l’eau avec cocktails, snacks et la meilleure musique rétro pour vibrer jusqu’à 1h du matin !

INFOS PRATIQUES

Date Vendredi 3 juillet

Horaires 19h00 01h00

Lieu WakeKiki Bar (au plan d’eau de Brumath)

Entrée libre

Alerte nostalgie activée. Sortez vos plus belles lunettes de soleil, motivez votre équipe et rendez-vous le 3 juillet pour le plus gros flashback de l’été ! 0 .

Rue du plan d’eau Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 10 39 61 contact@fun-parc-brumath.fr

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English :

DJ Stan Smith is making his big comeback behind the turntables at WakeKiki for an open-air party. Get ready to take a trip down memory lane with a playlist featuring hits from the ’80s, ’90s, and 2000s!

L’événement Open Air 80′ / 90′ / 2000 DJ Stan Smith Brumath a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau