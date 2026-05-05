Roubaix

Initiation couture

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez comment utiliser une machine à coudre et ses différents points à travers différents exercices pratiques.

Vous réaliserez un sac ou une pochette simple à partir de chutes de tissu disponible dans l’atelier.

Découvrez comment utiliser une machine à coudre et ses différents points à travers différents exercices pratiques.

Vous réaliserez un sac ou une pochette simple à partir de chutes de tissu disponible dans l’atelier. .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

Discover how to use a sewing machine and its different stitches through various practical exercises.

You’ll make a simple bag or pouch from fabric scraps available in the workshop.

L’événement Initiation couture Roubaix a été mis à jour le 2026-05-05 par Hauts-de-France Tourisme