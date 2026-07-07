Initiation et découverte de la danse contemporaine avec Musique vivante pour enfants et pré-ados Résidence Paris

Informations pratiques

Ce stage a pour vocation de faire découvrir la danse contemporaine/moderne aux enfants et jeunes. Par ce biais, l’association vise à développer la socialisation et le partage chez les jeunes.

Dates : mardi 7, jeudi 9, lundi 13 et jeudi 16 juillet 2026, de 16h à 17h pour les 7-10 ans, de 17h à 18h pour les plus de 10 ans. à la résidence au 83, rue de l’AMIRAL MOUCHEZ 75013

Intervenants : Natalia FONTANA pour la Danse et Gaetano CAPPITTA pour la musique (handpan).

Avec le soutien de la CAF et de la Préfecture de Paris

DÉROULEMENT

La première heure est dédiée aux 7-10 ans : mise en état, échauffement dansé, apprentissage de quelques éléments de base de la danse contemporaine, courtes chorégraphies et improvisation avec ou sans des rubans.

L’heure suivante est pour plus de 11 ans : technique de danse contemporaine, rapport danse/musique vivante, les participants proposent et improvisent (des danses, mouvements…).

Nous allons construire avec les jeunes un parcours chorégraphique qui pourra être présenté à la fin du Stage devant un public de parents et amis dans la résidence même lors de la Fête de L’Escale à l’Amiral le 18 juillet.

Lieu : 83, rue de l’AMIRAL MOUCHEZ 13ème arrondissement ; Tram3 : Stade Charlety

Dans le cadre de Paris Quartier d’Été et du programme Ville Vie Vacances 2026, l’association L’AQUILONE propose cet été un stage de danse gratuit pour les 6-10 ans et les plus de 11 ans. Ce stage a pour vocation de faire découvrir la danse contemporaine/moderne aux enfants et jeunes accompagnés par un musicien de handpan.

Du mardi 07 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :

lundi, mardi, jeudi

de 17h00 à 19h00

gratuit

Inscription obligatoire par mail: laquilone.association@gmail.com

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-16T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T17:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00;2026-07-09T17:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-13T17:00:00+02:00_2026-07-13T19:00:00+02:00;2026-07-14T17:00:00+02:00_2026-07-14T19:00:00+02:00;2026-07-16T17:00:00+02:00_2026-07-16T19:00:00+02:00

Résidence 83, rue de l’Amiral Mouchez 75013 Paris

https://laquiloneassociation.wordpress.com/stage-ete-2019-gratuit/ +33628303238 laquilone.association@gmail.com https://www.facebook.com/associationlaquilone/ https://www.facebook.com/associationlaquilone/



Afficher la carte du lieu Résidence et trouvez le meilleur itinéraire

