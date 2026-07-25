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AGENDA · Saint-Pourçain-sur-Sioule

Initiation gratuite au golf Briailles Saint-Pourçain-sur-Sioule

samedi 12 septembre 2026 · Briailles · Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Briailles
Adresse
36 Chemin du Château
Ville
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Département
Allier
Tarif

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Initiation gratuite au golf

Briailles 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Envie d’essayer le golf ? Le Golf Club de Saint-Pourçain-sur-Sioule/Briailles propose une initiation gratuite et accessible à tous, matériel prêté sur place.
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Briailles 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 37 04 27  golfdesaintpourcain@gmail.com

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English :

Want to try golf? The Saint-Pour%E7ain-sur-Sioule/Briailles Golf Club offers a free introductory session open to %E everyone, with equipment provided on site.

L’événement Initiation gratuite au golf Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule

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