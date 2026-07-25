Initiation gratuite au golf Briailles Saint-Pourçain-sur-Sioule
samedi 12 septembre 2026 · Briailles · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Initiation gratuite au golf
Briailles 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Envie d’essayer le golf ? Le Golf Club de Saint-Pourçain-sur-Sioule/Briailles propose une initiation gratuite et accessible à tous, matériel prêté sur place.
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Briailles 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 37 04 27 golfdesaintpourcain@gmail.com
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English :
Want to try golf? The Saint-Pour%E7ain-sur-Sioule/Briailles Golf Club offers a free introductory session open to %E everyone, with equipment provided on site.
L’événement Initiation gratuite au golf Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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