Informations pratiques

Écouves

Initiation marche nordique*

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte d’une pratique familiale et accessible, avec l’association AS Enseignants affiliée au comité FSGT de l’Orne .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02 ac@ville-alencon.fr

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English : Initiation marche nordique*

L’événement Initiation marche nordique* Écouves a été mis à jour le 2026-06-24 par OT CUA ALENCON