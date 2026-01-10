Initiation motifs Sashiko Le 20 mille Nantes

Initiation motifs Sashiko Le 20 mille Nantes mercredi 21 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 14:00 – 16:00
Gratuit : non 10€ Inscription obligatoire :Tarif à 10€ pour les adhérent·e·s.15€ pour les non adhérent·e·s Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap 

Atelier à la découverte de la broderie d’inspiration Sashiko avec la réalisation d’un motif, mais si vous souhaitez réparer un vêtement tissé (jean par exemple), n’hésitez pas à l’apporter ! « Le sashiko est une technique japonaise de broderie. Utilisée historiquement pour rapiécer des vêtements, les rendre plus solides ou les matelasser, elle sert également à des fins décoratives. » Le matériel est fourni, pas besoin de connaissances particulières, c’est très accessible et relaxant !Parfait pour papoter en même temps :) Tarif à 10€ pour les adhérent·e·s, 15 pour les non adhérent·e·s

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300
https://optitscoins.fr/les-ateliers/initiation-motifs-sashiko


