Initiation : Sauvages de ma rue, Maison des Épinettes, Issy-les-Moulineaux

Initiation : Sauvages de ma rue Dimanche 14 juin, 10h30 Maison des Épinettes Hauts-de-Seine

Gratuit sur réservation en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Initiation à Sauvages de ma rue, dimanche 14 juin 2026 à 10h30 aux Épinettes

Petit groupe limité à 6 personnes.

Rendez-vous à la Maison des Épinettes.

Gratuit, sur réservation en ligne.

Le réseau vous accueille pour une initiation in situ à Sauvages de ma rue, observatoire participatif du Muséum national d’Histoire naturelle permettant aux citadins de mieux connaître les plantes spontanées qui poussent dans les rues de leur quartier, autour des pieds d’arbres, ou dans les interstices des trottoirs.

https://www.youtube.com/watch?v=psKTl47QmdM

Accueilli à la Maison de Quartier autour d’un café, le groupe déambulera ensuite dans les rues piétonnes pour effectuer un inventaire des plantes sauvages.

https://vimeo.com/1085581283

Le réseau Issy-Nature piloté par le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) alterne les approches pédagogiques à travers des animations de sensibilisation à la biodiversité urbaine.

Maison des Épinettes Impasse des quatre vents, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 42 91 27 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« type »: « email », « value »: « reseau-issy-nature@ville-issy.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://issynature.eventbrite.fr »}] [{« link »: « https://www.vigienature.fr/fr/flore/sauvages-de-ma-rue »}, {« data »: {« author »: « Brut », « cache_age »: 86400, « description »: « De mystu00e9rieuses inscriptions u00e0 la craie sont apparues dans les rues de Toulouse. On les doit u00e0 ce botaniste. Son but : mettre en lumiu00e8re les plantes sauvages qui poussent au milieu du bitume. Brut lu2019a suivi.nnu2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014u2014 nu25b6ufe0e Retrouvez la vidu00e9o sur le site de Brut https://www.brut.media/fr/entertainment/toulouse-ce-botaniste-trace-a-la-craie-le-nom-des-plantes-sauvages-f1bbaded-03d9-4f27-9f66-f7bbea25df31nu25b6 ud83dudcf2 sur lu2019appli Brut (iOS) : https://apple.co/2UY7gNH nu25b6 ud83dudcf2 sur lu2019appli Brut (Android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=media.brut.brut nu25b6 Pour ne rien louper des vidu00e9os Brut, nu2019hu00e9sitez pas u00e0 vous abonner u279e https://www.youtube.com/channel/UCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg/?sub_confirmation=1 et u00e0 activer la cloche ud83dudd14 », « type »: « video », « title »: « Toulouse : ce botaniste trace u00e0 la craie le nom des plantes sauvages », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/psKTl47QmdM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=psKTl47QmdM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

Découverte du protocole de science participative Sauvages de ma rue CLAVIM réseau Issy-Nature

© MNHN