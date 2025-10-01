Informations pratiques

Pontarlier

Initiation Self défense filles

Gymnase Bas du Lycée Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:00:00

fin : 2026-08-24 16:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Les jeunes filles de 12 à 20 ans sont invitées à découvrir la self-défense lors d’une séance gratuite encadrée par un professionnel. Une activité pour gagner en confiance et apprendre dans un cadre bienveillant. Places limitées à 20 participantes. Sur inscription. .

Gymnase Bas du Lycée Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 23 57 37 animationsjeunesse.parloncap@yahoo.com

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English : Initiation Self défense filles

L’événement Initiation Self défense filles Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS