Initiation Self défense filles Pontarlier
lundi 24 août 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Initiation Self défense filles
Gymnase Bas du Lycée Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-24 16:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Les jeunes filles de 12 à 20 ans sont invitées à découvrir la self-défense lors d’une séance gratuite encadrée par un professionnel. Une activité pour gagner en confiance et apprendre dans un cadre bienveillant. Places limitées à 20 participantes. Sur inscription. .
Gymnase Bas du Lycée Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 23 57 37 animationsjeunesse.parloncap@yahoo.com
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English : Initiation Self défense filles
L’événement Initiation Self défense filles Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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