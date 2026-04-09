Initiation « Tous Acteurs de la Santé Mentale » (TASM) Croix Rouge de Paris – Délégation Territoriale Paris
Initiation « Tous Acteurs de la Santé Mentale » (TASM) Croix Rouge de Paris – Délégation Territoriale Paris vendredi 10 avril 2026.
À Paris, le mois de la santé mentale est lancé par la Ville de Paris.
Un mois pour comprendre, échanger, briser les tabous… et surtout agir.
La Croix-Rouge française s’engage pleinement et vous propose de participer à une initiation « Tous Acteurs de la Santé Mentale ».
Parce que la santé mentale concerne tout le monde.
Parce qu’on peut tous apprendre à repérer, écouter, soutenir.
Attention : les places sont limitées.
Ne passe pas à côté de cette opportunité
Viens te former, t’informer et devenir acteur de la santé mentale à Paris.
Ensemble, faisons de la santé mentale une priorité.
La santé mentale nous concerne toutes et tous. Stress, anxiété, isolement… autant de situations auxquelles nous pouvons être confrontés, sans toujours savoir comment réagir.
La formation Tous Acteurs de la Santé Mentale (TASM) proposée par la Croix-Rouge française permet d’acquérir des clés simples et concrètes pour mieux comprendre, repérer et agir face à la souffrance psychique.
Le vendredi 10 avril 2026
de 09h00 à 13h00
gratuit
Inscription obligatoire
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T12:00:00+02:00
fin : 2026-04-10T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-10T09:00:00+02:00_2026-04-10T13:00:00+02:00
Croix Rouge de Paris – Délégation Territoriale 12 rue Chardin 75016 Paris
+33664498418 formation.dt75@croix-rouge.fr https://www.facebook.com/CroixRougeParis https://www.facebook.com/CroixRougeParis
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