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AGENDA · Écouves

Initiation trail Parcours 7 et/ou 1 Écouves

dimanche 4 octobre 2026 · Écouves

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
61250 Écouves
Département
Orne
Tarif

Écouves

Initiation trail Parcours 7 et/ou 1

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04 10:30:00

Date(s) :
2026-10-04 2026-11-08

Découverte de la pratique du trail sur les différents parcours de
la station pour les personnes ayant une pratique régulière de la
course à pied, avec l’association Alençon Trail   .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 2 33 32 41 02  ac@ville-alencon.fr

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English : Initiation trail Parcours 7 et/ou 1

L’événement Initiation trail Parcours 7 et/ou 1 Écouves a été mis à jour le 2026-06-24 par OT CUA ALENCON

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