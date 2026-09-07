Initiez-vous à la recherche de vos ancêtres et créez votre arbre généalogique !, Présidial – ancien palais de justice et ses cachots, Bailleul
samedi 19 septembre 2026 · Présidial - ancien palais de justice et ses cachots · Bailleul
Informations pratiques
Initiez-vous à la recherche de vos ancêtres et créez votre arbre généalogique ! 19 et 20 septembre Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Faites vivre votre arbre avec des photos !
Par CRGFA (Centre de Recherche Généalogique Flandres-Artois).
Au premier étage du Présidial.
Présidial – ancien palais de justice et ses cachots Place Plichon – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 65 67 10 17 http://www.coeurdeflandre.fr Présidial de Flandres par décision de Louis XIV après l’annexion de la Flandre à la France, il décide de mettre la justice plus proche de la capitale et choisit Bailleul qui sera désormais ville de présidial. A25; Lille; Dunkerque sortie 10; gare SNCF
Faites vivre votre arbre avec des photos !
Robert Hotomme
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