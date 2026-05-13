Inklu’Mix – Kiosques en fête 2026 Parc de Belleville Paris

Mohamed, ancien bénéficiaire de l’Association InKlusion et passionné de soul-funk, nous emmène pour un tour du monde musical grâce à ses platines vinyles, depuis l’amphithéâtre du Parc de Belleville.

Du Brésil à l’Italie, laissez-vous porter pour un moment de voyage et de rêve.

L’Association InKlusion prendra la parole pendant l’entracte pour présenter ses actions.

Embarquez pour un tour du monde soul-funk en musique !

Le jeudi 04 juin 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T16:00:00+02:00_2026-06-04T17:30:00+02:00

Parc de Belleville 47 rue des Couronnes 75020 Entrée/sortie public et PMR par la rue Piat Paris

Métro -> 2 : Couronnes (Paris) (351m)

Bus -> 96 : Julien Lacroix (Paris) (296m)

Vélib -> Parc de Belleville – Julien Lacroix (53.44m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33757972515 lena.delauney@inklusion.fr https://www.facebook.com/people/Association-InKlusion/61573746628076/ https://www.facebook.com/people/Association-InKlusion/61573746628076/



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