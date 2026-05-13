Inklu’Mix – Kiosques en fête 2026 Parc de Belleville Paris
Inklu’Mix – Kiosques en fête 2026 Parc de Belleville Paris jeudi 4 juin 2026.
Mohamed, ancien bénéficiaire de l’Association InKlusion et passionné de soul-funk, nous emmène pour un tour du monde musical grâce à ses platines vinyles, depuis l’amphithéâtre du Parc de Belleville.
Du Brésil à l’Italie, laissez-vous porter pour un moment de voyage et de rêve.
L’Association InKlusion prendra la parole pendant l’entracte pour présenter ses actions.
Embarquez pour un tour du monde soul-funk en musique !
Le jeudi 04 juin 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-04T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T16:00:00+02:00_2026-06-04T17:30:00+02:00
Parc de Belleville 47 rue des Couronnes 75020 Entrée/sortie public et PMR par la rue Piat
Paris
Métro -> 2 : Couronnes (Paris) (351m)
Bus -> 96 : Julien Lacroix (Paris) (296m)
Vélib -> Parc de Belleville – Julien Lacroix (53.44m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33757972515 lena.delauney@inklusion.fr https://www.facebook.com/people/Association-InKlusion/61573746628076/ https://www.facebook.com/people/Association-InKlusion/61573746628076/
Afficher la carte du lieu Parc de Belleville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La Marine et les peintres quatre siècles d’art et de pouvoir Musée national de la Marine Paris 16e Arrondissement 13 mai 2026
- La mode en majesté haute couture et tradition à la cour de Thaïlande MAD Musée des Arts décoratifs Paris 13 mai 2026
- Frondaison Lettrée / Exposition d’art contemporain au K.A.B par Cécile Andrieu Le K.A.B Paris 13 mai 2026
- Projet LARAMIE de Moïse Kaufmann Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS 13 mai 2026
- Les Seniors connectés Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 13 mai 2026