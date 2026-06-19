Inner Space Trio – Tribute to Bill Evans Le Melville Paris
Inner Space Trio – Tribute to Bill Evans Le Melville Paris samedi 4 juillet 2026.
Le Melville accueille de nouveau l’Inner Space Trio pour son hommage a Bill Evans.
Une merveilleuse promenade autour de Bill Evans et son univers.
« Inner Space Trio nous propose une musique pleine de cohesion et de complicité de l instant, autour de la musique du formidable pianiste Bill Evans dans la tradition du Trio de Jazz . laissant libre court à l instant …. » A Découvrir
Clément Thirion : contrebasse – Lead
Samuel Gaskin : piano
Patrick Chenais : batterie
Le Melville vinbrera à nouveau avec l’Inner Space Trio, rendant hommage à Bill Evans. Une soirée de douceur et de mélodies imprégnée de magie musicale, à ne pas manquer !
Le vendredi 03 juillet 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T21:00:00+02:00_2026-07-03T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6065
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