Inner Space Trio – Tribute to Bill Evans Le Melville Paris

Le Melville accueille de nouveau l’Inner Space Trio pour son hommage a Bill Evans.

Une merveilleuse promenade autour de Bill Evans et son univers.

« Inner Space Trio nous propose une musique pleine de cohesion et de complicité de l instant, autour de la musique du formidable pianiste Bill Evans dans la tradition du Trio de Jazz . laissant libre court à l instant …. » A Découvrir

Clément Thirion : contrebasse – Lead

Samuel Gaskin : piano

Patrick Chenais : batterie

Le Melville vinbrera à nouveau avec l’Inner Space Trio, rendant hommage à Bill Evans. Une soirée de douceur et de mélodies imprégnée de magie musicale, à ne pas manquer !

Le vendredi 03 juillet 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T21:00:00+02:00_2026-07-03T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6065



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