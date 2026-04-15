, INRAE Versailles, Versailles
, INRAE Versailles, Versailles mercredi 14 octobre 2026.
14 – 16 octobre INRAE Versailles Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00
INRAE Versailles Route de Saint-Cyr, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://2026-saclay-plant-sciences.symposium.inrae.fr/ »}]
© SPS, © INRAE – Frédéric Suffert
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