, INRAE Versailles, Versailles

14 – 16 octobre INRAE Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T10:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

INRAE Versailles Route de Saint-Cyr, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://2026-saclay-plant-sciences.symposium.inrae.fr/ »}]

© SPS, © INRAE – Frédéric Suffert