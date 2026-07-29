Inscription aux monuments historiques du Centre hospitalier Montperrin Entrée historique du Centre hospitalier Montperrin Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Inscription aux monuments historiques du Centre hospitalier Montperrin

Vendredi 18 septembre 2026 de 11h à 12h. Entrée historique du Centre hospitalier Montperrin Avenue des Belges Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 11:00:00

fin : 2026-09-18 12:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Cérémonie officielle marquant l’inscription du Centre Hospitalier Montperrin au titre des Monuments Historiques. Cet événement mettra à l’honneur près de 160 ans d’histoire de notre hôpital psychiatrique

Cet événement mettra à l’honneur près de 160 ans d’histoire de notre hôpital psychiatrique qui a traversé la chute du Second Empire, accueilli les soldats meurtris dès 1915, et connu l’évacuation partielle en 1942…

Autant d’épisodes marquants, de récits d’hommes et de femmes soignants, patients, personnels qui, jour après jour, ont façonné ce lieu de soin et de mémoire.



L’événement est ouvert à toutes et tous.

Déroulé de la matinée

à 11h, Temps protocolaire en présence de Madame Sophie Joissains, Maire d’Aix-en-Provence, Madame Marie-Pierre Sicard Desnuelle, Présidente du conseil de surveillance du Centre hospitalier Montperrin, Madame Gaëlle Dufour, Directrice d’établissement et le Docteur Isabelle Boudier, Présidente de la Commission médicale d’établissement.

• Allocutions officielles

• Projection d’un film retraçant l’histoire du centre hospitalier

• Dévoilement de la plaque Monument Historique. .

Entrée historique du Centre hospitalier Montperrin Avenue des Belges Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 17 12 secretariat_direction@ch-montperrin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Official ceremony marking the designation of the Montperrin Hospital as a Historic Monument. This event will highlight nearly 160 years of history at our psychiatric hospital.

L’événement Inscription aux monuments historiques du Centre hospitalier Montperrin Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence