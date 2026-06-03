Inscriptions aux cours de musique de l’ARA Roubaix

Roubaix

Inscriptions aux cours de musique de l’ARA

301 avenue des Nations Unies – Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 09:30:00

fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-04 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-06 2026-07-07

Tout le monde peut de venir musicien·ne à l’ARA !

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Apprendre la musique à l’oreille et en collectif, à tout âge, c’est ce que propose l’ARA pour ses cours de musiques actuelles à Roubaix.

**Les cours proposés **

– Pour les enfants éveil (3-6 ans), kids découvertes (6-12 ans), kids instrument (8-12 ans)

– A partir de 12 ans basse, batterie, chant, clavier, guitare, percussions, saxophone, violon

**Les inscriptions **

Ont lieu à partir du 3 juin jusqu’à la rentrée des cours en octobre

Peuvent se faire directement à l’ARA 301 avenue des Nations Unies Roubaix ou en ligne sur HelloAsso

Tout le monde peut de venir musicien·ne à l’ARA !

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Apprendre la musique à l’oreille et en collectif, à tout âge, c’est ce que propose l’ARA pour ses cours de musiques actuelles à Roubaix.

**Les cours proposés **

– Pour les enfants éveil (3-6 ans), kids découvertes (6-12 ans), kids instrument (8-12 ans)

– A partir de 12 ans basse, batterie, chant, clavier, guitare, percussions, saxophone, violon

**Les inscriptions **

Ont lieu à partir du 3 juin jusqu’à la rentrée des cours en octobre

Peuvent se faire directement à l’ARA 301 avenue des Nations Unies Roubaix ou en ligne sur HelloAsso .

301 avenue des Nations Unies – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 06 50 accueil@ara-asso.fr

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English :

Anyone can become a musician at ARA!

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Learning music by ear and in groups, at any age, that’s what ARA offers for its contemporary music courses in Roubaix.

**Courses on offer:**

– For children: éveil (3-6 years), kids découvertes (6-12 years), kids instrument (8-12 years)

– From age 12: bass, drums, vocals, keyboard, guitar, percussion, saxophone, violin

**Registration:**

From June 3 until the start of classes in October

Can be made directly at ARA: 301 avenue des Nations Unies Roubaix or online on HelloAsso

L’événement Inscriptions aux cours de musique de l’ARA Roubaix a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme