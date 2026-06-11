Insectes, qui êtes-vous ? Centre EDEN Cuisery vendredi 10 juillet 2026.

Cuisery

Insectes, qui êtes-vous ?

Centre EDEN 126, rue de l’Eglise Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-23 2026-07-27 2026-08-12 2026-08-20

Cherchez les petites bêtes du parc du Centre Eden… Identifiez-les à l’aide de boîtes-loupes et apprenez à respecter leurs abris naturels.

À partir de 6 ans. .

Centre EDEN 126, rue de l’Eglise Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

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English : Insectes, qui êtes-vous ?

L’événement Insectes, qui êtes-vous ? Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN