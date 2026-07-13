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Inside, l’art d’avaler des sabres au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

mercredi 10 mars 2027 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS

Inside, l’art d’avaler des sabres au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Début
mercredi 10 mars 2027
Fin
samedi 13 mars 2027
Lieu
Théâtre Silvia Monfort
Adresse
106 RUE BRANCION
Ville
75015 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>de 5€ à 28€</p>

Artiste à la singularité affirmée, il
circule de la danse au théâtre, du cirque au cabaret. Les performances
de Tom Cassani s’appuient sur une magie élargie, qui met à l’épreuve notre perception
et notre rapport à la vérité. Ici, son geste bascule vers l’intime.
L’ingestion de sabres devient tout à la fois mise à nu, conférence,
démonstration, obsession ou encore célébration collective du fait d’être
vivant. Face à lui, médusé, le public passe tour à tour de l’effroi à
la fascination, du doute à la compassion.

Avec
cette nouvelle création, Tom Cassani repousse les frontières de son
art. Entre ses mains expertes, le numéro traditionnel se transforme en
exploration audacieuse du danger. Une expérience inédite, à vivre en
direct et dont on ne sort pas tout à fait indemne.

Avertissement
Pour certaines personnes, voir un
artiste avaler des sabres peut être une expérience dérangeante. Toute
personne se sentant mal à l’aise ou indisposée pourra quitter la salle à
tout moment.

Distribution
Conception, écriture et interprétation Tom Cassani
Regard extérieur Ocean Stefan, Florentina Holzinger, Thom Shaw, Tallulah Haddon, Flick Ferdinando
Conseil magique Tay Lane, Maxime Weinman
Directeur technique Maxime Weinman
Production, diffusion Yellow Everything

Attention, devant vous Tom Cassani s’apprête à… avaler des sabres. Avec Inside, le performeur anglais s’empare – non sans une pointe d’humour – de cet acte franchement dangereux pour en faire un exercice d’introspection.
Du mercredi 10 mars 2027 au samedi 13 mars 2027 :
samedi
de 20h00 à 21h00
mercredi, jeudi, vendredi
de 20h30 à 21h30
payant

de 5€ à 28€

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-10T21:30:00+01:00
fin : 2027-03-13T22:00:00+01:00
Date(s) : 2027-03-10T20:30:00+02:00_2027-03-10T21:30:00+02:00;2027-03-11T20:30:00+02:00_2027-03-11T21:30:00+02:00;2027-03-12T20:30:00+02:00_2027-03-12T21:30:00+02:00;2027-03-13T20:00:00+02:00_2027-03-13T21:00:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION  75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/inside/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR


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