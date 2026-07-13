Inside, l’art d’avaler des sabres au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

Artiste à la singularité affirmée, il

circule de la danse au théâtre, du cirque au cabaret. Les performances

de Tom Cassani s’appuient sur une magie élargie, qui met à l’épreuve notre perception

et notre rapport à la vérité. Ici, son geste bascule vers l’intime.

L’ingestion de sabres devient tout à la fois mise à nu, conférence,

démonstration, obsession ou encore célébration collective du fait d’être

vivant. Face à lui, médusé, le public passe tour à tour de l’effroi à

la fascination, du doute à la compassion.

Avec

cette nouvelle création, Tom Cassani repousse les frontières de son

art. Entre ses mains expertes, le numéro traditionnel se transforme en

exploration audacieuse du danger. Une expérience inédite, à vivre en

direct et dont on ne sort pas tout à fait indemne.

Avertissement

Pour certaines personnes, voir un

artiste avaler des sabres peut être une expérience dérangeante. Toute

personne se sentant mal à l’aise ou indisposée pourra quitter la salle à

tout moment.

Distribution

Conception, écriture et interprétation Tom Cassani

Regard extérieur Ocean Stefan, Florentina Holzinger, Thom Shaw, Tallulah Haddon, Flick Ferdinando

Conseil magique Tay Lane, Maxime Weinman

Directeur technique Maxime Weinman

Production, diffusion Yellow Everything

Attention, devant vous Tom Cassani s’apprête à… avaler des sabres. Avec Inside, le performeur anglais s’empare – non sans une pointe d’humour – de cet acte franchement dangereux pour en faire un exercice d’introspection.

Du mercredi 10 mars 2027 au samedi 13 mars 2027 :

samedi

de 20h00 à 21h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 21h30

payant

de 5€ à 28€

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-10T21:30:00+01:00

fin : 2027-03-13T22:00:00+01:00

Date(s) : 2027-03-10T20:30:00+02:00_2027-03-10T21:30:00+02:00;2027-03-11T20:30:00+02:00_2027-03-11T21:30:00+02:00;2027-03-12T20:30:00+02:00_2027-03-12T21:30:00+02:00;2027-03-13T20:00:00+02:00_2027-03-13T21:00:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/inside/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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