Inside, l’art d’avaler des sabres au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
mercredi 10 mars 2027 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
Artiste à la singularité affirmée, il
circule de la danse au théâtre, du cirque au cabaret. Les performances
de Tom Cassani s’appuient sur une magie élargie, qui met à l’épreuve notre perception
et notre rapport à la vérité. Ici, son geste bascule vers l’intime.
L’ingestion de sabres devient tout à la fois mise à nu, conférence,
démonstration, obsession ou encore célébration collective du fait d’être
vivant. Face à lui, médusé, le public passe tour à tour de l’effroi à
la fascination, du doute à la compassion.
Avec
cette nouvelle création, Tom Cassani repousse les frontières de son
art. Entre ses mains expertes, le numéro traditionnel se transforme en
exploration audacieuse du danger. Une expérience inédite, à vivre en
direct et dont on ne sort pas tout à fait indemne.
Avertissement
Pour certaines personnes, voir un
artiste avaler des sabres peut être une expérience dérangeante. Toute
personne se sentant mal à l’aise ou indisposée pourra quitter la salle à
tout moment.
Distribution
Conception, écriture et interprétation Tom Cassani
Regard extérieur Ocean Stefan, Florentina Holzinger, Thom Shaw, Tallulah Haddon, Flick Ferdinando
Conseil magique Tay Lane, Maxime Weinman
Directeur technique Maxime Weinman
Production, diffusion Yellow Everything
Attention, devant vous Tom Cassani s’apprête à… avaler des sabres. Avec Inside, le performeur anglais s’empare – non sans une pointe d’humour – de cet acte franchement dangereux pour en faire un exercice d’introspection.
Du mercredi 10 mars 2027 au samedi 13 mars 2027 :
samedi
de 20h00 à 21h00
mercredi, jeudi, vendredi
de 20h30 à 21h30
payant
de 5€ à 28€
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-10T21:30:00+01:00
fin : 2027-03-13T22:00:00+01:00
Date(s) : 2027-03-10T20:30:00+02:00_2027-03-10T21:30:00+02:00;2027-03-11T20:30:00+02:00_2027-03-11T21:30:00+02:00;2027-03-12T20:30:00+02:00_2027-03-12T21:30:00+02:00;2027-03-13T20:00:00+02:00_2027-03-13T21:00:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/inside/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Théâtre Silvia Monfort et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage Multi-activités/multisports 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 13 juillet 2026
- Stage de dessin de la tête et du portrait Trastour Paris 13 juillet 2026
- Stage Petits pinceaux et yoga 5-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 13 juillet 2026
- Stage Petits pinceaux et yoga 3-4 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 13 juillet 2026
- Stage vacances d’été – Baby gym 3-5 ans au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris 13 juillet 2026