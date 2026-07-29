Informations pratiques

Village-Neuf

Insolite Blase

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-08 20:30:00

fin : 2027-01-08

Date(s) :

2027-01-08

Blase n’est pas dépressif, il est contrôleur de gestion dans la fonction publique. C’est-à-dire que c’est bien au-delà !

Une simple réunion sur la comptabilité vire au grand dérapage existentiel. Dépression, écologie, absurdité du travail, quête de sens… tout y passe dans un flot de digressions aussi imprévisibles qu’hilarantes. La seule réunion dont vous ressortirez avec des courbatures… à force de rire !

Entre humour noir, autodérision et regard acéré sur notre époque, Blase livre un premier seul en scène brillant, original et terriblement efficace.

Cofondateur du Stras Comedy Club et auteur pour la Revue de la Choucrouterie, l’humoriste strasbourgeois s’impose comme l’une des nouvelles plumes de l’humour alsacien.

De et avec Blase

Dès 16 ans · 1h15 sans entracte .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

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English :

L’événement Insolite Blase Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue