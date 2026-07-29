Informations pratiques

Village-Neuf

Insolite Ghost

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-03-13 20:30:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Ghost navigue entre histoire d’amour, thriller et surnaturel.

Un jeune couple, Molly et Sam, s’installe dans un loft de Brooklyn pour s’y construire un radieux avenir mais tout s’effondre lorsque Sam est mortellement blessé dans une rixe.

Du corps de Sam s’échappe un double fantomatique, qui ne se résout pas à quitter l’amour de sa vie, quand il comprend que sa mort n’est pas aussi accidentelle qu’elle peut paraître et qu’un danger plane sur Molly.

Après le succès de 9-17 la saison dernière, la Fabrik est de retour avec une toute nouvelle création.

Compagnie semi-professionnelle La Fabrik

École de Comédie Musicale Josette Billault-Lebossé (Hésingue)

Diane Folio Directrice de l’ECM Josette Billault-Lebossé et chorégraphe

Wilfried Laporal Directeur de La Comète de Hésingue et metteur en scène

Tout public · 1h30 sans entracte .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

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English :

L’événement Insolite Ghost Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue