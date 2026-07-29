Insolite Ghost Village-Neuf
samedi 13 mars 2027 · Village-Neuf
Informations pratiques
Village-Neuf
Insolite Ghost
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-03-13 20:30:00
fin : 2027-03-13
Date(s) :
2027-03-13
Ghost navigue entre histoire d’amour, thriller et surnaturel.
Un jeune couple, Molly et Sam, s’installe dans un loft de Brooklyn pour s’y construire un radieux avenir mais tout s’effondre lorsque Sam est mortellement blessé dans une rixe.
Du corps de Sam s’échappe un double fantomatique, qui ne se résout pas à quitter l’amour de sa vie, quand il comprend que sa mort n’est pas aussi accidentelle qu’elle peut paraître et qu’un danger plane sur Molly.
Après le succès de 9-17 la saison dernière, la Fabrik est de retour avec une toute nouvelle création.
Compagnie semi-professionnelle La Fabrik
École de Comédie Musicale Josette Billault-Lebossé (Hésingue)
Diane Folio Directrice de l’ECM Josette Billault-Lebossé et chorégraphe
Wilfried Laporal Directeur de La Comète de Hésingue et metteur en scène
Tout public · 1h30 sans entracte .
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr
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English :
L’événement Insolite Ghost Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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