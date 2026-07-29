Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Insomnia Cie Dona Mezkal

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:30:00

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

Porté par quatre musiciens sur scène, Insomnia mêle musique live, dessin projeté et narration visuelle dans un concert manga où chacun peut reconnaitre ses propres nuits blanches.

3h17. Les yeux grands ouverts, Oko regarde le plafond. Le sommeil ne vient plus. Alors l’imaginaire prend le relais. Au fil de la nuit, Oko enchaine les tentatives pour trouver le sommeil berceuse, respiration, rêves, course nocturne…

Mais chaque solution l’entraine un peu plus loin dans un voyage où le réel se mêle à l’imaginaire. Samouraïs, créatures fantastiques, cauchemars, fêtes clandestines et paysages mentaux surgissent alors que la nuit ne semble jamais finir.

Entre électro, rock, influences urbaines et univers graphiques inspirés du manga, Insomnia propose une plongée sensible dans les méandres d’une nuit sans sommeil.

En coréalisation avec l’OARA

A partir de 8 ans. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

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English : Insomnia Cie Dona Mezkal

L’événement Insomnia Cie Dona Mezkal Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre