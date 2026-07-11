INSPIRATIONS Béziers
samedi 28 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
INSPIRATIONS
allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Un spectacle de musique, théâtre et danse rendant hommage aux femmes qui ont marqué et inspiré nos vies.
Un spectacle de musique, théâtre et danse rendant hommage aux femmes qui ont marqué et inspiré nos vies.
Avec le groupe Canaletto et Via El Mundo. .
allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36
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English : INSPIRATIONS
A show featuring music, theater, and dance that pays tribute to the women who have shaped and inspired our lives.
L’événement INSPIRATIONS Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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