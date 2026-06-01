Instagram : retour aux bases pour attirer et fidéliser ses clients, La Cantine Quimper – Coworking, Quimper
Instagram : retour aux bases pour attirer et fidéliser ses clients, La Cantine Quimper – Coworking, Quimper jeudi 4 juin 2026.
Instagram : retour aux bases pour attirer et fidéliser ses clients Jeudi 4 juin, 12h15 La Cantine Quimper – Coworking Finistère
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T12:15:00+02:00 – 2026-06-04T13:45:00+02:00
Fin : 2026-06-04T12:15:00+02:00 – 2026-06-04T13:45:00+02:00
Vous souhaitez lancer votre entreprise sur Instagram ou reprendre votre compte en main ?
En une heure, venez découvrir comment poser les fondations d’une présence efficace et adaptée à votre activité.
Au programme :
- Avant de commencer : définir ses objectifs et sa ligne éditoriale
- Bien paramétrer son profil Instagram pour donner confiance
- Quel type de contenu poster ?
- Quelques bonnes pratiques
Un atelier animé par Morgane LE CORRE, responsable de l’espace de coworking La Cantine et freelance en communication digitale.
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La Cantine Quimper – Coworking 2 rue François Briant de Laubrière Quimper 29000 Creac’h Gwen Finistère Bretagne 02 98 10 16 84 http://lacantinequimper.bzh [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appOsDtRD4YeFOxwL/pagq9vJAhboZiFvdo/form?prefill_Atelier=%22Instagram+%3A+retour+aux+bases+pour+attirer+et+fid%C3%A9liser+ses+clients+-+Morgane+Le+Corre+%7C+04%2F06+-+12%3A15%22 »}] [{« link »: « https://airtable.com/appOsDtRD4YeFOxwL/pagq9vJAhboZiFvdo/form?prefill_Atelier=%22Instagram+%3A+retour+aux+bases+pour+attirer+et+fid%C3%A9liser+ses+clients+-+Morgane+Le+Corre+%7C+04%2F06+-+12%3A15%22 »}]
Instagram n’est pas qu’un réseau social à la mode : bien utilisé, c’est un levier puissant pour trouver de nouveaux clients et donner confiance. Instagram Fidéliser
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