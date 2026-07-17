Installation artistique Tinctarium, Jardin Camifolia, Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Installation artistique Tinctarium 19 et 20 septembre Jardin Camifolia Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le jardin donne carte blanche à l’artiste Marie Theurier pour la réalisation d’une fresque vitrail aux motifs végétaux sur la grande verrière, sur la thématique des plantes tinctoriales. Son univers graphique, peuplé d’animaux extraordinaires, de créatures étranges et de plantes hallucinantes, trouvera toute sa place au sein de cet espace où les jeux de reflets donneront une dimension féérique au site.

Jardin Camifolia 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 498 498 http://www.jardin-camifolia.com Le jardin Camifolia est un jardin botanique situé à Chemillé-en-Anjou, dédié aux plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales. Sur plus de trois hectares, il propose un parcours sensoriel à travers plusieurs espaces thématiques mettant en valeur la richesse du végétal et ses usages traditionnels. Les visiteurs découvrent des centaines d’espèces, des collections botaniques, des jardins d’inspiration et des animations pédagogiques adaptées à tous les âges. Véritable lieu de découverte, de détente et de sensibilisation à la biodiversité, Camifolia invite à mieux comprendre les liens entre les plantes, la santé, l’environnement et les savoir-faire horticoles qui font la renommée du territoire de l’Anjou. Entrée le long de la rue Nationale.

Parking en face, de l’autre côté de la rue.

Entrée située à 500 m de la gare.

Le jardin donne carte blanche à l’artiste Marie Theurier pour la réalisation d’une fresque vitrail aux motifs végétaux sur la grande verrière, sur la thématique des plantes tinctoriales. Son univers…

©Marie Theurier