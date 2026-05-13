Installation « I Will Keep A Light Burning » de Renaud Auguste-Dormeuil, Bourse de Commerce – Pinault Collection, Paris

Installation « I Will Keep A Light Burning » de Renaud Auguste-Dormeuil Samedi 23 mai, 19h00 Bourse de Commerce – Pinault Collection Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Pour sa cinquième participation à la Nuit européenne des musées, la Bourse de Commerce — Pinault Collection accueille les visiteurs pour une nocturne gratuite exceptionnelle de 19h à 00h. En famille, entre amis, ce samedi 23 mai sera l’occasion de découvrir l’architecture du musée dans une atmosphère unique.

À l’occasion de cette nocturne, l’artiste français Renaud Auguste-Dormeuil (né en 1968) réactivera son installation I Will Keep A Light Burning. Sous la coupole vitrée de la Rotonde de la Bourse de Commerce transformée en observatoire céleste, il donne ainsi corps aux lignes du ciel de demain.

Allumées au fil de la soirée, des bougies font peu à peu apparaître une constellation du futur, en un immense cercle matérialisant l’invisible, la carte du ciel de Paris dans 100 ans. Le temps d’une nuit, à mesure que les milliers de bougies s’allument et s’éteignent, le passé, le présent et le futur s’entremêlent.

Bourse de Commerce – Pinault Collection 2 Rue de Viarmes, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Les Halles Paris Île-de-France 0155046060 https://www.pinaultcollection.com La Bourse de commerce fut construite en 1888-1889 par l’architecte Henri Blondel, sur l’emplacement de l’ancien hôtel de Soissons. Elle est issue de l’adjonction d’éléments conservés dudit hôtel, de la Halle aux blés de Nicolas Le Camus de Mézières et de la deuxième coupole couvrant cette halle, par Belanger. Le bâtiment de Blondel, de forme circulaire, est constitué par 25 travées séparées par deux pilastres. L’architecture intérieure de la rotonde est surdécorée. Le décor symbolisant le commerce international (représentation des quatre points cardinaux et des cinq continents) a été réalisé par les peintres Laugée, Luminais, Mazerolle, Clairin et Lucas, L’ensemble constitue un témoin important de l’architecture de la fin du XIXe siècle.

Installation « I Will Keep A Light Burning » de Renaud Auguste-Dormeuil

© Florent Michel / 11h45