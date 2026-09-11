Installation « La Veille » de Tami Notsani, Mémorial de la Shoah, Paris

Informations pratiques

Installation « La Veille » de Tami Notsani 19 et 20 septembre Mémorial de la Shoah Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors de la Nuit Blanche en juin dernier, l’artiste Tami Notsani a recueilli, dans le cadre de sa performance participative « La Veille », plus de 130 voix de visiteurs, commentant des images d’archives de femmes et d’enfants choisies par l’artiste. Cette installation transforme ces témoignages en œuvre nouvelle et réactive l’émotion de cette performance et des récits recueillis.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 77 44 72 http://www.memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah?fref=ts;https://twitter.com/shoah_memorial;https://fr.linkedin.com/company/memorialdelashoah;https://www.tiktok.com/@memorialdelashoah Situé à Paris au cœur du Marais, le Mémorial de la Shoah propose une exposition permanente sur le sort des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, des expositions temporaires, un auditorium avec de nombreuses conférences, de projections et de rencontres, des lieux de recueillement comme le Mur des Noms ou la crypte et un centre de documentation avec plusieurs millions d’archives sur la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses activités sont organisées aussi bien à l’attention des individuels que des scolaires – ateliers, visites guidées, rencontre avec des témoins, etc. Des séminaires de formation sont régulièrement proposés aux enseignants et à des groupes spécifiques comme les nouvelles recrues de la police.

Installation d’art contemporain

© Nadia Rabhi