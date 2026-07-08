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Installation olfactive dans le jardin Maison de Victor Hugo PARIS

vendredi 4 septembre 2026 · Maison de Victor Hugo · PARIS

Installation olfactive dans le jardin Maison de Victor Hugo PARIS

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Lieu
Maison de Victor Hugo
Adresse
6 place des Vosges
Ville
75004 PARIS
Département
Paris

À partir de deux textes d’Hugo, Cecitueracela, extrait de Notre-Dame de Paris, et Ce que dit la bouche d’ombre, dans Les Contemplations, ils proposent d’imaginer une installation sensorielle où matière, parfum
et récit dialoguent autour des origines
de l’écriture et de sa transformation.

Dans
Ceci tuera
cela, Hugo
évoque la pierre comme premier
support de mémoire.

Dans Les Contemplations, il convoque au
contraire une parole plus cosmique, traversée de spiritualité, où le souffle et le parfum deviennent eux-mêmes langage
:

C’est cette
dualité que l’installation propose de rendre
sensible. Au cœur du jardin, un premier menhir se
dresse comme une présence
primitive. Réinterprétation contemporaine d’un fac-similé de pierre ancienne,
il accueille en son sein un dispositif de diffusion d’encens, convoquant à la fois la mémoire
du monument, l’idée d’une écriture originelle et la
dimension sacrée du souffle.

Lucas Huillet, designer, architecte d’intérieur et céramiste, et Alexandre Helwani, parfumeur et historien du parfum, développent depuis quatre ans une pratique commune à la croisée du design et de l’olfaction. Il propose une installation dans le jardin du musée
Du vendredi 04 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00
Date(s) :

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges  75004 PARIS


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