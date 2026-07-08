Installation olfactive dans le jardin Maison de Victor Hugo PARIS

Informations pratiques

À partir de deux textes d’Hugo, Cecitueracela, extrait de Notre-Dame de Paris, et Ce que dit la bouche d’ombre, dans Les Contemplations, ils proposent d’imaginer une installation sensorielle où matière, parfum

et récit dialoguent autour des origines

de l’écriture et de sa transformation.

Dans

Ceci tuera

cela, Hugo

évoque la pierre comme premier

support de mémoire.

Dans Les Contemplations, il convoque au

contraire une parole plus cosmique, traversée de spiritualité, où le souffle et le parfum deviennent eux-mêmes langage

:

C’est cette

dualité que l’installation propose de rendre

sensible. Au cœur du jardin, un premier menhir se

dresse comme une présence

primitive. Réinterprétation contemporaine d’un fac-similé de pierre ancienne,

il accueille en son sein un dispositif de diffusion d’encens, convoquant à la fois la mémoire

du monument, l’idée d’une écriture originelle et la

dimension sacrée du souffle.

Lucas Huillet, designer, architecte d’intérieur et céramiste, et Alexandre Helwani, parfumeur et historien du parfum, développent depuis quatre ans une pratique commune à la croisée du design et de l’olfaction. Il propose une installation dans le jardin du musée

Du vendredi 04 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS



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