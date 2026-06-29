Instant Archives La Charente en lignes et pixels Archives Départementales de la Charente Angoulême mercredi 7 octobre 2026.

Angoulême

Instant Archives La Charente en lignes et pixels

Archives Départementales de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 12:15:00

fin : 2026-10-07 13:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Explorez l’arrière-boutique des Archives à l’occasion d’une visite dédiée aux mémoires visuelles ou comment cartes, plans et photographies dialoguent, se répondent et se complètent pour façonner notre regard sur l’histoire du Département.

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Archives Départementales de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 75 36 09 archives16@lacharente.fr

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English :

Explore the back room of the Archives during a tour dedicated to visual memories—or how maps, maps, and photographs interact, respond to one another, and complement each other to shape our perspective on the history of the Department.

L’événement Instant Archives La Charente en lignes et pixels Angoulême a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême